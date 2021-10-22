Воронин: в дерби "Динамо" - "Спартак" не хватало только красных карточек

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Тренер "Динамо" Андрей Воронин считает, что матч чемпионата России по футболу "Спартак" - "Динамо" получился насыщенным. Об этом он рассказал журналистам.

В матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги 16 октября "Спартак" и "Динамо" сыграли со счетом 2:2. В конце первого тайма случилась потасовка между игроками и членами команд.

"Было настоящее дерби, не хватало только красных карточек. Проблема в том, что мы уже забыли про такие зарубы. Это первое нормальное дерби за последние годы. Такие дерби должны быть, "Спартак" и "Динамо" всегда так играли, и надо всегда выходить с таким настроем", - сказал Воронин.