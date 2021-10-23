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Зимние олимпийские виды спорта

Умер двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин

Ему было 80 лет
Вячеслав Веденин, 1976 год Вячеслав Ун Да-син/ТАСС
Описание
Вячеслав Веденин, 1976 год
© Вячеслав Ун Да-син/ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин умер в возрасте 80 лет. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

"Всегда очень жаль, когда уходят такие люди, - сказала Вяльбе. - Уходит эпоха, уходит время. С этим человеком я была близко знакома. Мне очень жаль, но, к сожалению, это жизнь".

Золотые олимпийские медали Веденин выиграл на Играх 1972 года в Саппоро (гонка на 30 км и эстафета 4х10 км). Также на той Олимпиаде он стал бронзовым призером в гонке на 50 км, на Играх 1968 года в Гренобле он завоевал серебряную медаль (гонка на 50 км). Веденин - четырехкратный чемпион мира. После завершения карьеры работал тренером, спортивным судьей и являлся техническим делегатом Международной федерации лыжных гонок.

Теги
Вяльбе, Елена ВалерьевнаЗимние олимпийские виды спорта
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