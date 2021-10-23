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Летние олимпийские виды спорта

В России пока не имеют соглашения на показ чемпионата мира по художественной гимнастике

Турнир пройдет с 27 по 31 октября в Японии
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российские телевизионные компании на данный момент не заключили соглашение на показ чемпионата мира по художественной гимнастике, который пройдет в Японии. Об этом ТАСС сообщил директор по маркетингу и коммуникациям Международной федерации гимнастики Оливье Стребель.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в японском Китакюсю с 27 по 31 октября.

"До сих пор ни с какими российскими вещателями не было достигнуто соглашения по чемпионатам мира по спортивной и художественной гимнастике в Японии", - заявил Стребель.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Китакюсю с 18 по 24 октября. Первой обладательницей золотой медали турнира стала россиянка Ангелина Мельникова, победившая в личном многоборье. Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко назвала полным безобразием отсутствие трансляций соревнований на отечественном ТВ.

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