РУСАДА в первый месяц сезона КХЛ проверило на допинг 31 хоккеиста лиги

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в сентябре проверило на допинг 31 игрока Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, оказавшиеся в распоряжении ТАСС.

Новый сезон КХЛ стартовал 1 сентября матчем между омским "Авангардом" и ЦСКА (4:0).

В список 31 проверенных входят по шесть игроков казанского "Ак Барса", "Авангарда", ярославского "Локомотива" и московского "Спартака", пять хоккеистов петербургского СКА и по одному игроку из нижегородского "Торпедо" и нефтекамского "Нефтехимика".

Самым тестируемым Российским антидопинговым агентством игроком КХЛ в 2021 году является нападающий "Локомотива" Максим Шалунов, проверявшийся на допинг три раза.