Мельникова завоевала бронзу чемпионата мира по спортивной гимнастике в опорном прыжке

ТАСС, 23 октября. Россиянка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике в опорном прыжке. Соревнования проходят в японском Китакюсю.

Ангелина Мельникова стала чемпионкой мира по спортивной гимнастике в личном многоборье

Спортсменка набрала 13,966 балла. Золото завоевала Ребека Андраде из Бразилии, набравшая 14,966 балла, серебро досталось итальянке Азии Д'Амато (14,083).

В соревнованиях на разновысоких брусьях Мельникова стала четвертой (14,533), Владислава Уразова заняла седьмое место (14,400). Первой стала представительница Китая Вэй Сяоюань (14,733), второй - Андраде (14,633), третьей - китаянка Ло Жуй (14,633).

Мельниковой 21 год, на счету спортсменки серебряная медаль Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном многоборье, а также золотая медаль в командном многоборье, бронза в личном многоборье и вольных упражнениях на Олимпиаде в Токио. Ранее на мировом первенстве в Японии Мельникова стала первой в личном многоборье. Всего на чемпионатах мира спортсменка завоевала одну золотую, две серебряные и три бронзовые награды.

В рамках мирового первенства разыгрываются 12 комплектов наград. Завершатся соревнования 24 октября.

В новость внесены изменения (13:50 мск) - добавлены результаты в упражнениях на разновысоких брусьях.