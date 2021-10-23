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Чемпионат мира по спортивной гимнастике
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Мельникова завоевала бронзу чемпионата мира по спортивной гимнастике в опорном прыжке

Спортсменка набрала 13,966 балла
Ангелина Мельникова Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Ангелина Мельникова
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 23 октября. Россиянка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике в опорном прыжке. Соревнования проходят в японском Китакюсю.

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Спортсменка набрала 13,966 балла. Золото завоевала Ребека Андраде из Бразилии, набравшая 14,966 балла, серебро досталось итальянке Азии Д'Амато (14,083).

В соревнованиях на разновысоких брусьях Мельникова стала четвертой (14,533), Владислава Уразова заняла седьмое место (14,400). Первой стала представительница Китая Вэй Сяоюань (14,733), второй - Андраде (14,633), третьей - китаянка Ло Жуй (14,633).

Мельниковой 21 год, на счету спортсменки серебряная медаль Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном многоборье, а также золотая медаль в командном многоборье, бронза в личном многоборье и вольных упражнениях на Олимпиаде в Токио. Ранее на мировом первенстве в Японии Мельникова стала первой в личном многоборье. Всего на чемпионатах мира спортсменка завоевала одну золотую, две серебряные и три бронзовые награды.

В рамках мирового первенства разыгрываются 12 комплектов наград. Завершатся соревнования 24 октября.

В новость внесены изменения (13:50 мск) - добавлены результаты в упражнениях на разновысоких брусьях.

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