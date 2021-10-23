Авербух: фигуристам Тарасовой и Морозову нужно увереннее исполнять ключевые элементы

МОСКВА, 23 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов безукоризненно выполняют ключевые прыжковые элементы в программах, но при этом все равно чувствуется нервозность в их исполнении. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

"Хочу поздравить их, очень успешное выступление, - сказал Авербух. - Конечно, дорабатывать есть всегда что, и хочется большей уверенности в двух ключевых прыжковых элементах - они были исполнены безукоризненно, но все равно чувствовалась нервозность. Объективно, перевалить рубеж в 80 баллов - это очень хороший результат, и главное - наработка стабильности, отсутствие которой мешает ребятам последние два сезона".

Произвольную программу фигуристы покажут 24 октября. "[У них] пока еще не было чистого проката произвольной программы, нужно выйти и сделать все, что есть. Шансы на первое место есть, так как у них интересная программа", - отметил Авербух.

Второе место занимают россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (75,43). "У них тоже очень интересная короткая программа, они совершили чуть больше незначительных помарок, которые были видны при исполнении выброса и параллельного прыжка, - рассказал Авербух. - Думаю, что у нас три потрясающие пары (третьи - чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов - прим. ТАСС), которые будут до Олимпиады не раз обыгрывать друг друга, ротироваться. Каждый турнир будет выглядеть по-особому, у каждой пары есть свои плюсы".