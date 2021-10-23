Александр Тихонов: успехи Веденина не были по достоинству оценены при его жизни

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Победы двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Вячеслава Веденина не были по достоинству оценены при его жизни. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, который, как и Веденин, выигрывал золото на Играх 1972 года.

Веденин умер в возрасте 80 лет. Он стал первым советским лыжником, выигравшим золото в индивидуальной гонке Олимпиады. На Играх 1972 года в Саппоро Веденин принес победу советской эстафетной мужской команде, уходя на свой этап с отставанием от лидера - норвежца Йохтса Харвикена.

"Мы с ним были большие друзья. На предолимпийской неделе, которая проходила в Саппоро, Слава ко мне подошел и сказал, что у них нет четвертого в эстафету на пробу трассы. "Тишка, пробежишь первый этап?" - спросил меня. И мы тогда обыграли всех", - вспомнил он.

"Мы с ним много тренировались вместе у Павла Константиновича Колчина. Я могу сказать, что это настоящий герой Советского Союза, и он стал им еще в Саппоро-1972, когда обыграл в эстафете норвежца Харвикена. Я думаю, Веденин не был при жизни оценен по достоинству. Он был очень скромным и сочетал в себе все лучшие качества человека, мужчины, друга", - добавил Тихонов.

Тихонов не уверен в том, что сможет приехать на похороны своего друга. "Из-за этого коронавируса я боюсь сейчас что-то загадывать. Мне не 17 лет, но я постараюсь. Но эта новая волна коронавируса может стать для меня препятствием", - добавил собеседник ТАСС, живущий сейчас в Минске.

Также на Олимпиаде-1972 Веденин стал бронзовым призером в гонке на 50 км, на Играх 1968 года в Гренобле он завоевал серебряную медаль (гонка на 50 км). Веденин - четырехкратный чемпион мира. После завершения карьеры работал тренером.