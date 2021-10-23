Гимнаст Климентьев выиграл бронзу чемпионата мира в упражнениях на кольцах

ТАСС, 23 октября. Россиянин Григорий Климентьев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике в упражнениях на кольцах. Соревнования проходят в японском Китакюсю.

Мельникова завоевала бронзу чемпионата мира по спортивной гимнастике в опорном прыжке

Россиянин набрал 14,833 балла, столько же баллов набрал представитель Италии Сальваторе Мареска, который стал обладателем второй бронзовой награды. Чемпионом стал китаец Лань Синюй (15,200), вторым стал итальянец Марко Лодадио (14,866).

Климентьеву 20 лет, он завоевал первую медаль на чемпионатах мира. На счету спортсмена также две золотые медали чемпионатов Европы, он является чемпионом России 2021 года.

В рамках мирового первенства разыгрываются 12 комплектов наград. Соревнования завершатся 24 октября.