Родионенко: бронза чемпионата мира стала для гимнаста Климентьева безусловным успехом

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в японском Китакюсю. 20-летний россиянин набрал 14,833 балла, столько же у представителя Италии Сальваторе Марески, который стал обладателем второй бронзовой награды. Чемпионом стал китаец Лань Синюй (15,200), вторым стал итальянец Марко Лодадио (14,866).

"Григорий Климентьев - это наследник нашего титулованного специалиста на кольцах Саши Баландина, мальчик очень перспективный, - сказала Родионенко. - Единственное, у него пока это единственный сильный снаряд. Для него эта бронза чемпионата мира является безусловным успехом. Чемпионат мира в Японии стал для Климентьева первым крупным международным турниром в карьере, и сразу такое достижение".

Победительница чемпионата мира в личном многоборье Ангелина Мельникова в субботу выиграла бронзу в опорном прыжке и заняла четвертое место в упражнениях на брусьях. Владислава Уразова, завоевавшая в конце июля вместе с Мельниковой олимпийское золото командного турнира, в Китакюсю на брусьях показала седьмой результат.

"Что касается выступления Мельниковой на этом чемпионате мира, то она вообще молодец. Геля до конца в форму не вошла из-за всех этих постолимпийских чествований и торжеств. Но она умница, собралась и сделала то, что должна была сделать. Бронза чемпионата мира в опорном прыжке при такой конкуренции тоже можно считать большим успехом", - сказала Родионенко.

"Если говорить про Уразову, то не надо забывать, что ей всего 17 лет. И ей пока не удается собраться в самый нужный момент, она очень волнуется. Этот перерыв после Олимпиады на ней сказался больше всего. Если Мельникова обладает большим опытом, то это совсем молодая гимнастка, которую сейчас нужно всем нам поддержать", - считает собеседница ТАСС.