"Челси" разгромил "Норвич" со счетом 7:0 в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 23 октября. "Челси" обыграл "Норвич" со счетом 7:0 в матче девятого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

В составе победителей хет-триком отметился Мэйсон Маунт (8, 85, с пенальти, 90-я минуты), также голы забили Каллум Хадсон-Одои (18), Рис Джеймс (42), Бен Чилуэлл (57). На 62-й минуте защитник гостей Макс Эронз отправил мяч в свои ворота.

"Челси" в восемнадцатый раз забил больше шести голов в одном матче чемпионата Англии. По этому показателю лондонский клуб является лидером в истории турнира.

Лондонский клуб идет первым в таблице, подопечные Томаса Тухеля набрали 22 очка. "Норвич" занимает последнее, 20-е место, в девяти играх команда набрала два очка. В следующем туре "Челси" на выезде сыграет с "Ньюкаслом" 30 октября, до этого команда в 1/8 финала Кубка лиги примет "Саутгемптон" 26 октября. "Норвич" в следующем матче чемпионата Англии на своем поле встретится с "Лидсом" 31 октября.