Теннисистки Синякова и Остапенко выиграли Кубок Кремля в парном разряде

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Чешка Катерина Синякова и представительница Латвии Елена Остапенко выиграли финал теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля" в женском парном разряде. Соревнования проходят в Москве.

В финале теннисистки победили украинку Надежду Киченок и румынку Ралуку-Йоану Олару со счетом 6:2, 4:6, 10:8.

Остапенко 24 года, она занимает 30-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном и 31-е место в парном разряде. Теннисистка является победительницей четырех турниров под эгидой WTA, лучшим результатом латвийской спортсменки является победа на Roland Garros в 2017 году. Синяковой 25 лет, в рейтинге WTA она 50-я в одиночном разряде и четвертая в парном. Чешка дважды выигрывала Roland Garros в парном разряде (2018 и 2021), а также парный турнир Уимблдона (2018).

Кубок Кремля проходит с 16 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Призовой фонд турнира составляет $1,345 млн.