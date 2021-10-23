Матыцин поздравил Елистратова с победой на этапе Кубка мира по шорт-треку

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Уверенное выступление россиянина Семена Елистратова на этапе Кубка мира по шорт-треку позволяет надеяться на хорошие результаты на Олимпийских играх 2022 года. Такое мнение высказал министр спорта Олег Матыцин, чей комментарий приводит пресс-служба ведомства.

Елистратов завоевал золото на этапе Кубка мира по шорт-треку в Пекине на дистанции 1 500 м

В субботу Елистратов завоевал золотую медаль на дистанции 1 500 м. Соревнования проходят в Пекине.

"Поздравляю Семена с блестящей победой на этапе Кубка мира по шорт-треку в Китае! - сказал Матыцин. - Наш спортсмен, победитель Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, является одним из самых опытных и титулованных шорт-трекистов в составе сборной России. Соревнования в Пекине - тестовые в преддверии Олимпийских игр, которые через несколько месяцев будут проходить на этой же арене. Уверенное выступление лидера сборной России не только станет для него неоценимым опытом, но и позволяет нам надеяться на то, что он покажет хорошие результаты на зимних Играх 2022 года".

Елистратову 31 год, он является олимпийским чемпионом 2014 года и бронзовым призером Игр 2018 года. Также на его счету одна победа на мировом первенстве и 14 - на чемпионатах Европы.

Этап Кубка мира в Пекине является тестовым турниром перед Олимпийским играми 2022 года. Соревнования завершатся 24 октября. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.