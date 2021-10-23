Александр Медведев: теннисный турнир в Петербурге собрал хороший состав

Жеребьевка турнира прошла в субботу на "Сибур-Арене". "Несмотря на все трудности, турнир состоится, он уже начинается, жеребьевка проведена. Он собрал очень хороший состав участников. Это, конечно, наши герои, сражавшиеся на Олимпиаде и взявшие медали: и Андрей Рублев, и [Аслан] Карацев, и [Карен] Хачанов, любимец публики [Роберто] Баутиста-Агут, который регулярно принимает участие, и как раньше говорил Николай Озеров - хваленый канадский профессионал Денис Шаповалов", - отметил Медведев.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский назвал город столицей крупных мировых спортивных событий. "Конечно же, особую роль в этих событиях играет St. Petersburg Open. Традиционно в нем участвуют спортсмены, показавшие очень высокие результаты. Хочу сказать спасибо Роспотребнадзору, который нашел возможность для проведения сегодняшнего турнира со зрителями", - заявил Пиотровский.

Действующий чемпион турнира россиянин Андрей Рублев по итогам жеребьевки встретится во втором круге с победителем матча между сербом Ласло Джере (53-е место в рейтинге АТР) и белорусом Ильей Ивашко (43). Аслан Карацев также начнет турнир со второго круга и встретится с победителем пары Джон Миллман (Австралия) - Ишай Олиэль (Израиль). Денису Шаповалову предстоит сразиться с победителем матча между испанцем Пабло Андухаром (93) и аргентинцем Федерико Дельбонисом (40).

"Я с обоими уже играл, так что знаю их достаточно хорошо, - рассказал о своих возможных соперниках 15-я ракетка мира Денис Шаповалов. - С Дельбонисом недавно на US Open играл и достаточно комфортно себя чувствовал против него. У него хорошая подача, он любит активно играть справа, будет достаточно быстрая игра. С Андухаром чуть-чуть наоборот будет. Он любит тянуть поинты, играть достаточно длинные матчи, так что по-разному надо будет настраиваться".

Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 25 по 31 октября.