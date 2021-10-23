Войнова и Шмелева завоевали серебро и бронзу на чемпионате мира по велотреку

ТАСС, 23 октября. Россиянка Анастасия Войнова заняла второе место в гонке на время на дистанции 500 метров на чемпионате мира по велоспорту на треке, Дарья Шмелева стала третьей. Соревнования проходят во французском Рубе.

Золотую медаль завоевала представительница Германии Лея Софи Фридрих. Россиянка Яна Тыщенко стала шестой.

Войновой 28 лет, она является четырехкратной чемпионкой мира и 13-кратной чемпионкой Европы. Шмелевой 26 лет, на ее счету четыре золота мировых первенств, а также 12 побед на чемпионатах Европы. Шмелева и Войнова в паре стали серебряными призерами в командном спринте на Олимпийских играх 2016 года в Рио, а на Играх в Токио завоевали бронзовые медали.

Чемпионат мира завершится 24 октября.