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Летние неолимпийские виды спорта

Чернышенко: российские кикбоксеры показали отличный результат на чемпионате мира

Вице-премьер отметил, что спортсмены проявили все свое мастерство в сложных условиях
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по кикбоксингу показала отличный результат на чемпионате мира в Италии. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Турнир проходил в итальянском Лидо-ди-Езоло с 15 по 23 октября. В нем участвовало 99 россиян, 55 из которых выиграли медали.

"Это отличный результат, подтверждающий верное направление работы Федерации кикбоксинга России по развитию данного вида спорта. В соответствии с недавно принятой государственной программой развития физической культуры и спорта к 2030 году нам необходимо достигнуть такого результата, чтобы минимум 50% спортсменов из числа участников международных турниров входили в топ-8. И российские кикбоксеры уже подтвердили этот показатель и даже перевыполнили его, - сказал Чернышенко. - Наша команда провела главный старт сезона в сложных условиях: международная федерация наложила ограничения на использование государственной символики. Но ребята сфокусировались на результате и проявили все свое мастерство".

"Поздравляю нашу сборную с успешным выступлением и желаю ярких побед в дальнейшем!" - добавил Чернышенко.

Из-за санкций Спортивного арбитражного суда сборные России не могут выступать под национальным флагом и с национальным гимном на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Сборная России по кикбоксингу на мировом первенстве выступала под названием Rocket team.

Теги
Чернышенко, Дмитрий НиколаевичЛетние неолимпийские виды спорта
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