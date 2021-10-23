Заболотный заявил, что легко пережил штраф за празднование гола в ворота "Спартака"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба ЦСКА Антон Заболотный легко пережил выписанный контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) штраф за празднование гола в ворота "Спартака" в матче восьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом форвард рассказал журналистам.

ЦСКА 20 сентября обыграл "Спартак" со счетом 1:0, автором единственного гола стал Заболотный. После взятия ворот он забежал на трибуну с болельщиками, отпраздновав с ними свой гол. Спустя несколько дней КДК РФС выписал ему штраф в размере 20 тыс. рублей за нарушение санитарного регламента чемпионата России.

"Как пережил штраф за празднование гола в ворота "Спартака"? Легко. Отдал деньги и все", - сказал Заболотный.

В субботу нападающий отметился голом в ворота самарских "Крыльев Советов" (3:1). Для него этот мяч стал третьим в чемпионате России сезона-2021/22. В предыдущем розыгрыше РПЛ в составе "Сочи" он отметился девятью голами. "Хотелось бы побить результат прошлого сезона. Но времени еще очень много, поэтому загадывать рано", - отметил форвард армейцев.

ЦСКА после 12 туров располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 23 очка. Выше располагаются "Динамо" и "Зенит", в активе которых также по 23 очка, они опережают армейцев по дополнительным показателям; при этом петербуржцы провели на один матч меньше. В 13-м туре москвичи 30 октября на выезде сыграют с казанским "Рубином".