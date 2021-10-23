Усман Нурмагомедов почтил память Абдулманапа Нурмагомедова на турнире Bellator

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Двоюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов вышел на бой в футболке с фотографией Абдулманапа Нурмагомедова. Соперником бойца станет финн Патрик Пиетила.

Турнир Bellator 269 проходит на "ВТБ-Арене" в Москве.

Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля 2020 года на 58-м году жизни из-за осложнений после заражения коронавирусом. Он был мастером спорта СССР по вольной борьбе, а также тренером своего сына Хабиба Нурмагомедова. Заслуженный тренер России, старший тренер сборной Дагестана по боевому самбо, Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по данному виду спорта.