Брат Нурмагомедова раскритиковал выбор соперника на турнире Bellator

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Двоюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов раскритиковал выбор соперника на турнире Bellator 269, который проходит на "ВТБ-Арене" в Москве.

В субботу Усман Нурмагомедов победил финна Патрика Пиетилу удушающим приемом.

"Я в топ-10, не знаю, зачем мне на убой кинули такого соперника. Я хотел сделать шоу. Надеюсь, в следующий раз дадут соперника сильнее", - сказал Нурмагомедов сразу после боя.