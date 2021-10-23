{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Брат Нурмагомедова раскритиковал выбор соперника на турнире Bellator

Боец выразил надежду, что в следующий раз ему достанется более сильный противник

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Двоюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов раскритиковал выбор соперника на турнире Bellator 269, который проходит на "ВТБ-Арене" в Москве.

В субботу Усман Нурмагомедов победил финна Патрика Пиетилу удушающим приемом.

"Я в топ-10, не знаю, зачем мне на убой кинули такого соперника. Я хотел сделать шоу. Надеюсь, в следующий раз дадут соперника сильнее", - сказал Нурмагомедов сразу после боя.

Теги
ММА
ММА
Федор Емельяненко заявил, что очень рад победить на турнире в Москве
Боец выиграл нокаутом у американца Тимоти Джонсона на первом турнире Bellator в России
Федор Емельяненко заявил, что очень рад победить на турнире в Москве
Читать полностью