Нурмагомедов прокомментировал поединок Емельяненко на турнире Bellator

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Федор Емельяненко очень быстро для своего возраста одержал победу на турнире Bellator в Москве. Такое мнение ТАСС высказал бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.

В субботу Емельяненко победил американца Тимоти Джонсона нокаутом в первом раунде. Бой продолжался менее двух минут.

"Это было очень быстро для 45 лет. Я очень переживал, переживал от всей души", - сказал Нурмагомедов.

Емельяненко 45 лет. В ММА на его счету теперь 40 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.