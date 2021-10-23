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ММА

Нурмагомедов прокомментировал поединок Емельяненко на турнире Bellator

В субботу россиянин одержал победу над американцем Тимоти Джонсоном, нокаутировав соперника в первом раунде
Хабиб Нурмагомедов Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Федор Емельяненко очень быстро для своего возраста одержал победу на турнире Bellator в Москве. Такое мнение ТАСС высказал бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.

В субботу Емельяненко победил американца Тимоти Джонсона нокаутом в первом раунде. Бой продолжался менее двух минут. 

"Это было очень быстро для 45 лет. Я очень переживал, переживал от всей души", - сказал Нурмагомедов.

Емельяненко 45 лет. В ММА на его счету теперь 40 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

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