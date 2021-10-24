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ММА

Федор Емельяненко заявил, что очень рад победить на турнире в Москве

Боец выиграл нокаутом у американца Тимоти Джонсона на первом турнире Bellator в России
Федор Емельяненко AP Photo/Gregory Payan
Описание
Федор Емельяненко
© AP Photo/Gregory Payan

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко признался, что для него было особенно важно победить на турнире Bellator в Москве. Об этом он заявил после боя.

В субботу Емельяненко победил американца Тимоти Джонсона нокаутом в первом раунде. Поединок прошел на "ВТБ-Арене" в Москве.

"Сумели вас порадовать, - сказал Емельяненко зрителям после боя. - Спасибо вам за поддержку. Очень рад, что сегодня турнир проходит в Москве. Я давно не выступал в России, мы очень счастливы выступать для вас, для нас это большое событие".

"Для молодых спортсменов хочу сказать, чтобы их желания не расходились с их трудолюбием. Чтобы быть успешным, нужно много работать, это мой совет", - добавил он.

Емельяненко 45 лет. В ММА на его счету теперь 40 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

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Емельяненко, Федор ВладимировичММА
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