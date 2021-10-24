Федор Емельяненко с высокой долей вероятности проведет еще один бой

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко с высокой долей долей вероятности проведет еще один бой перед завершением спортивной карьеры. Об этом ТАСС сообщил источник.

В субботу 45-летний Емельяненко победил нокаутом американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator в Москве. Бой продолжался меньше двух минут.

"Федор с высокой долей вероятности может провести еще один бой. Надо было посмотреть, как он проведет этот бой. И бой показал, что Федор в невероятной форме", - сообщил собеседник агентства.

В ММА на счету Емельяненко 40 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.