МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко после победы над американцем Тимоти Джонсоном войдет в первую десятку рейтинга Bellator. Об этом журналистам сообщил глава организации Скотт Кокер.

В субботу Емельяненко нокаутом в первом раунде победил Джонсона. Бой продолжался меньше двух минут.

"Федор Емельяненко войдет в топ-10 рейтинга тяжеловесов Bellator", - сказал Кокер.

Емельяненко 45 лет. В ММА на его счету теперь 40 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. В рамках Bellator россиянин провел шесть поединков, на его счету четыре победы и два поражения.