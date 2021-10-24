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ММА

Федор Емельяненко войдет в топ-10 рейтинга тяжеловесов Bellator

В субботу россиянин нокаутировал американца Тимоти Джонсона

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко после победы над американцем Тимоти Джонсоном войдет в первую десятку рейтинга Bellator. Об этом журналистам сообщил глава организации Скотт Кокер.

В субботу Емельяненко нокаутом в первом раунде победил Джонсона. Бой продолжался меньше двух минут.

"Федор Емельяненко войдет в топ-10 рейтинга тяжеловесов Bellator", - сказал Кокер.

Емельяненко 45 лет. В ММА на его счету теперь 40 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. В рамках Bellator россиянин провел шесть поединков, на его счету четыре победы и два поражения.

Теги
Емельяненко, Федор ВладимировичММА
ММА
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