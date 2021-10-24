Емельяненко не исключил, что выступит на турнире Bellator в России летом

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Боец Федор Емельяненко может выступить на следующем турнире Bellator, который пройдет в России летом. Об этом он сообщил журналистам.

В субботу Емельяненко победил американца Тимоти Джонсона нокаутом в первом раунде. Источник ТАСС сообщил о том, что Емельяненко с высокой долей вероятности проведет еще один бой перед завершением карьеры.

"Хотелось бы еще раз порадовать российскую публику и выступить в России на турнире, который Bellator планирует провести летом. Но посмотрим", - сказал Емельяненко.