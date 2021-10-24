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ММА

Емельяненко не исключил, что выступит на турнире Bellator в России летом

В субботу россиянин одержал победу над американцем Тимоти Джонсоном, нокаутировав соперника в первом раунде

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Боец Федор Емельяненко может выступить на следующем турнире Bellator, который пройдет в России летом. Об этом он сообщил журналистам.

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Федор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона на первом турнире Bellator в России
Федор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона на первом турнире Bellator в России

В субботу Емельяненко победил американца Тимоти Джонсона нокаутом в первом раунде. Источник ТАСС сообщил о том, что Емельяненко с высокой долей вероятности проведет еще один бой перед завершением карьеры.

"Хотелось бы еще раз порадовать российскую публику и выступить в России на турнире, который Bellator планирует провести летом. Но посмотрим", - сказал Емельяненко.

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