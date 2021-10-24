Возвращение в борьбу. ЦСКА обыграл "Крылья Советов" и догнал лидеров турнирной таблицы РПЛ

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА дома в субботу обыграл самарские "Крылья Советов" в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на "ВЭБ-Арене" завершилась волевой победой армейцев со счетом 3:1 - на гол Ивана Сергеева они ответили точными ударами Чидеры Эджуке, Федора Чалова и Антона Заболотного.

Победа над "Крыльями Советов" стала для ЦСКА первой волевой в сезоне-2021/22. При этом третий мяч в ворота самарцев оказался юбилейным - тысячным в розыгрышах РПЛ (с 2002 года). Армейцы стали вторыми в премьер-лиге, кому удалось достигнуть отметки в 1 000 голов. Первым этот рубеж преодолел петербургский "Зенит" - на счету сине-бело-голубых 1 085 мячей. Перед стартовым свистком футболисты ЦСКА поверх игровой формы надели футболки образца 1991 года. 30 лет назад армейцы оформили золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок СССР. Первый символический удар по мячу перед стартовым свистком нанес капитан того состава ЦСКА Дмитрий Кузнецов. Игру помимо него посетили и другие прославленные экс-игроки армейского клуба - Олег Малюков, Сергей Колотовкин, Дмитрий Карсаков, Василий Иванов и Михаил Колесников. Благодаря победе над "Крыльями Советов" красно-синие поднялись с четвертого на третье место в турнирной таблице РПЛ. Волей календаря действующий чемпион России "Зенит" проведет свой матч 12-го тура только в воскресенье, а его преследователи, ЦСКА и "Динамо", благодаря собственным победам догнали сине-бело-голубых по количеству набранных очков. Как минимум до матча в Санкт-Петербурге первую строчку в таблице будут удерживать бело-голубые, петербуржцы по итогам субботы находятся на второй позиции, а армейцы замыкают тройку лидеров. Команды в таблице располагаются именно так исходя из результатов в личных встречах. ЦСКА проиграл "Динамо" (1:2) и "Зениту" (0:1), бело-голубые и сине-бело-голубые между собой еще не играли, таким образом, динамовцы лидируют в таблице благодаря большему количеству забитых мячей в личных встречах. "Крылья Советов" продолжают занимать восьмое место в турнирной таблице. В активе самарцев 16 очков. Отставание от четвертой строчки, которая дает право сыграть в еврокубках в новом сезоне, составляет 5 очков. Чемпионские амбиции ЦСКА не изменились Чуть более 20 лет назад, зимой 2001 года, президентом ЦСКА стал Евгений Гинер, под руководством которого армейцы стали одной из самых успешных команд России. При нем клуб шесть раз стал чемпионом России, по семь раз завоевал Кубок и Суперкубок России, а также стал первым в истории России победителем Кубка УЕФА. На протяжении 20 последних лет, за исключением сезона-2021/22, красно-синие неизменно участвовали в еврокубках.

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий, который, будучи игроком команды, завоевал все вышеперечисленные трофеи, на послематчевой пресс-конференции после победы над "Крыльями Советов" подтвердил, что амбиции клуба остаются неизменными. "Сезоны бывают разные: когда-то задачу выполнить легче, когда-то - сложнее, но задача не меняется уже лет 20. В первом тайме у нас игра не получалась, во втором чуть-чуть изменили начало атак. Очень хорошо, что ребята проявили характер, я не устаю повторять, что это основа того, за счет чего мы победили", - сказал наставник армейцев. Автор юбилейного гола ЦСКА в РПЛ Антон Заболотный после финального свистка отметил, что команда только стремится к своему лучшему футболу. "Мы работаем, стремимся к своему лучшему футболу, раз мы в таблице конкурируем, значит, мы конкурентоспособны. У команды и тренера есть замысел, который набирает обороты. Бывают такие игры, которые нелегко даются, сегодня такая игра", - сказал он. "Мы знали, что "Крылья Советов" - хорошая команда, она зарекомендовала себя как атакующая, в ней хорошо подобраны игроки, очень перспективная молодежь. Сегодня так сложилось - у нас первый тайм не пошел, а они почему-то подсели во втором, и мы как хозяева поля стали больше доминировать", - добавил форвард армейцев. "Крылья Советов", по мнению главного тренера Игоря Осинькина, после перерыва не смогли удержать нити игры. "Во втором тайме мы старались играть так же, как и в первом, активно и агрессивно, но соперник стал доминировать, более активно прессинговать, и мы упустили контроль над игрой, - признал он. - Мы пропустили голы из-за ошибок, которые можно было бы не допускать. У нас не все получилось, но я все равно ребятам благодарен, так как игра с нашей стороны была очень качественной". Воспитанник ЦСКА, капитан самарцев защитник Никита Чернов после игры подтвердил, что "Крылья" всегда пытаются действовать от себя, не подстраиваясь под соперника. "С "Динамо" была похожая игра, также забили первый гол, но, наверное, в конце не хватило свежести, - отметил он. - Хотели ничейный счет удержать, но в конце пропустили. Ощущения от игры скомканные. Первый тайм вселил уверенность, что можно взять очки, но второй, наверное, худший тайм за все время". Такие разные разгромы на берегах Волги и Дона До матча ЦСКА - "Крылья Советов" в 12-м туре прослеживалось сразу две тенденции. Ни в одной из трех игр не было зафиксировано ничьей, а победившая команда в каждой из этих встреч забивала в ворота соперника четыре мяча. Тренд в пятницу задало "Динамо" - бело-голубые на своем поле разгромили подмосковные "Химки" (4:1).