Федор Емельяненко травмировал сопернику челюсть в бое на турнире Bellator в Москве

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Американский боец Тимоти Джонсон травмировал челюсть в поединке против россиянина Федора Емельяненко. Об этом он заявил журналистам.

Джонсон на турнире Bellator, который прошел в Москве, уступил Емельяненко нокаутом в первом раунде.

"Федор зарядил мне прямо в челюсть, теперь она болит, - сказал Джонсон. - Он очень быстр и точен. Да, у меня было что-то не так с планом на бой, я это понимаю. Но я в любом случае рад, поскольку вышел на бой против легенды".

Емельяненко 45 лет. В ММА на его счету 40 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. В активе 36-летнего Джонсона 15 побед и восемь поражений.