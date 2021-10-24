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ММА

Федор Емельяненко травмировал сопернику челюсть в бое на турнире Bellator в Москве

Российский боец победил американца Тимоти Джонсона нокаутом в первом раунде
Федор Емельяненко и Тимоти Джонсон Пресс-служба Bellator/ТАСС
Описание
Федор Емельяненко и Тимоти Джонсон
© Пресс-служба Bellator/ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Американский боец Тимоти Джонсон травмировал челюсть в поединке против россиянина Федора Емельяненко. Об этом он заявил журналистам.

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Джонсон на турнире Bellator, который прошел в Москве, уступил Емельяненко нокаутом в первом раунде.

"Федор зарядил мне прямо в челюсть, теперь она болит, - сказал Джонсон. - Он очень быстр и точен. Да, у меня было что-то не так с планом на бой, я это понимаю. Но я в любом случае рад, поскольку вышел на бой против легенды".

Емельяненко 45 лет. В ММА на его счету 40 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. В активе 36-летнего Джонсона 15 побед и восемь поражений.

Теги
Емельяненко, Федор ВладимировичММА
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