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Фигурное катание

Российский фигурист Даниелян стал 10-м на этапе Гран-при в США

Победу одержал американец Винсент Чжоу, второе место занял японец Сёма Уно, третьим стал еще один представитель США Натан Чен
Артур Даниелян Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Артур Даниелян
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 24 октября. Россиянин Артур Даниелян занял 10-е место на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

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Спортсмен по итогам короткой и произвольной программ показал результат 214,93 балла. Победу одержал американец Винсент Чжоу (295,56), второе место занял японец Сёма Уно (270,68), третьим стал еще один представитель США Натан Чен (269,37).

Даниеляну 17 лет, он является серебряным призером чемпионатов Европы и России 2020 года.

Этап Гран-при в США завершится в ночь на понедельник по московскому времени. Следующий этап пройдет 29-31 октября в Ванкувере.

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