Чернышенко: отмены спортивных соревнований во время нерабочих дней не будет

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Российские соревнования, включая чемпионаты по футболу и хоккею, во время нерабочих дней отменены не будут, но допуск на них зрителей будет зависеть от решений местных властей в регионах. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Президент России Владимир Путин одобрил предложение об объявлении в стране с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочих дней. При необходимости главы регионов могут вводить нерабочие дни начиная с 23 октября, а также продлевать их на период после 7 ноября.

"Спортивные соревнования в нерабочие дни будут проходить, но формат допуска зрителей отличается от региона к региону, в зависимости от текущей ситуации с распространением COVID-19, - заявил Чернышенко. - Организаторы спортивных мероприятий - будь то клуб, лига или федерация - уже не первый сезон придерживаются специальных регламентов. Организаторы получают согласование от Роспотребнадзора и выполняют все необходимые требования".

"Это касается ограничений по зрительской заполняемости, соблюдения социальной дистанции, обязательного использования средств индивидуальной защиты. На многих аренах допуск осуществляется только по QR-кодам. Поэтому болельщики, пришедшие на матчи, могут с соблюдением всех требований насладиться играми", - добавил собеседник агентства.

Вице-премьер также отметил, что помимо российских турниров в стране пройдут и международные соревнования. "Помимо регулярных российских турниров в нашей стране в это время пройдут и международные соревнования. На них будут выполняться требования не только федеральных органов власти, но и регламентов международных федераций. У России уже есть опыт организации международных мероприятий в подобных условиях, поэтому вопросы об отмене или переносе не рассматриваются", - отметил он.

"Все иностранные и российские участники проходят регулярное тестирование, спортсмены вносят данные о своем местонахождении, их пребывание ограничивается спортивным объектом и местом проживания. Персонал должен иметь сертификат или ежедневно сдавать ПЦР-тесты, зрители также допускаются при наличии QR-кодов о вакцинации или перенесенной болезни. Но в целом наша рекомендация - прививаться, находиться по возможности дома и беречь свое здоровье и своих близких", - заключил Чернышенко.