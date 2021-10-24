Петржела: "Зенит" победит "Спартак", потому что лучше как команда

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Зенит" лучше московского "Спартака" как команда, за счет этого он обыграет соперника в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер петербургской команды Властимил Петржела.

Матч между "Зенитом" и "Спартаком" состоится 24 октября в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене", начало игры - 19:00 мск. Перед встречей команды занимают второе и седьмое места в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 и 17 очков соответственно. Сине-бело-голубые по дополнительным показателям находятся ниже московского "Динамо", которое провело на одну игру больше. Перед встречей с красно-белыми питерцы потерпели три поражения подряд (два - в чемпионате России, одно - в Лиге чемпионов).

"Думаю, никаких проблем нет, и это нормальная ситуация, - сказал Петржела. - Два или три поражения подряд ничего не значат для такой сильной команды, как "Зенит". Там все наладится. Уверен, что сегодня "Зенит" победит "Спартак" и все будет в порядке".

"Спартак" на неделе тоже проиграл (в среду красно-белые дома уступили английскому "Лестеру" в Лиге Европы со счетом 3:4 - прим. ТАСС). Это дерби, принципиальная игра для обеих команд, но я уверен в победе "Зенита". У них лучше команда, лучше игроки. Не о чем больше говорить", - добавил бывший главный тренер сине-бело-голубых.

Петржела тренировал "Зенит" с 2003 по 2006 год. Под его руководством питерцы заняли второе место в чемпионате России - 2003, а также выиграли единственный розыгрыш Кубка премьер-лиги.