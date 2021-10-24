Гончаренко: фигуристы Тарасова и Морозов были на голову сильнее на этапе Гран-при в США

МОСКВА, 24 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Выступающие в соревнованиях спортивных пар по фигурному катанию россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов были на голову сильнее всех на этапе Гран-при в Лас-Вегасе (США, штат Невада), несмотря на некоторые шероховатости в произвольной программе. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер РФ Инна Гончаренко.

Тарасова и Морозов выиграли этап Гран-при по фигурному катанию в США в соревновании пар

По итогам короткой и произвольной программ Тарасова и Морозов набрали 222,50 балла. Второе место заняли японцы Рику Миура и Рюити Кихара (208,20), третьими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (205,53). Российские фигуристы Алина Пепелева и Роман Плешков стали шестыми (183,12).

"Мне их короткая программа больше нравится по постановке, задумке. Произвольная более ровная, приятная, с хорошей индивидуальной композицией, но менее впечатляющая по задумке и хореографии, - сказала Гончаренко. - Прокат был очень хорошим, на большой скорости, все парные элементы были выполнены на более высоком уровне. Какие-то шероховатости были незаметны, потому что сразу после проката было понятно, что это первое место".

Тарасова и Морозов являются серебряными призерами Олимпийских игр в Пхёнчхане, двукратными серебряными призерами чемпионатов мира, двукратными чемпионами Европы. Бойкова и Козловский по одному разу становились чемпионами Европы и бронзовыми призерами чемпионата мира.

Этап Гран-при в США завершится в ночь на понедельник по московскому времени. Следующий этап пройдет 29-31 октября в Ванкувере.