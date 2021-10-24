Гончаренко: короткая программа фигуристки Трусовой на Гран-при в США получилась достойной

МОСКВА, 24 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Фигуристка Александра Трусова хорошо исполнила короткую программу на этапе Гран-при в США, несмотря на отсутствие тройного акселя. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер РФ Инна Гончаренко.

Трусова выиграла короткую программу, набрав 77,69 балла. Второе место заняла ее соотечественница Дарья Усачева (76,71), третьей стала Ксения Синицына (71,51).

"Ее выступление было чистым, короткая программа состоялась, - сказала Гончаренко. - В этом сезоне ее программа мне нравится и по стилю, и по подаче, Саша ее чувствует. Несмотря на отсутствие тройного акселя, это первое место, ощущалась хорошая подача, компоненты и все сделано на достойном уровне".

Произвольная программа пройдет в ночь на понедельник. "Ей надо поберечься и откатать программу чисто даже без элементов ультра-си, - сказала тренер. - Это не топ-турнир, на который надо все кидать. Хотелось бы увидеть программу, чтобы была представлена сама композиция".