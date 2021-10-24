Лыжник Большунов рассчитывает отправиться на сбор в Финляндию на два дня раньше остальных

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов, перенесший в середине октября повторную операцию на воспалившейся десне, рассчитывает отправиться на первый снежный сбор в финский Муонио на два дня раньше остальных. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Юрий Бородавко.

В середине сентября Большунову была сделана операция на воспалившейся десне, из-за этого он был вынужден пропустить чемпионат мира по лыжероллерам в итальянском Валь-ди-Фьемме. Спустя месяц спортсмену пришлось вновь перенести оперативное вмешательство, из-за чего ему досрочно пришлось уехать из австрийского Рамзау, где проходил очередной тренировочный сбор.

"Команда должна вылететь на первый снежный сбор в Финляндию 27 октября, - сказал Борадавко. - Что касается Александра Большунова, то все станет понятно в понедельник после получения спортсменом рекомендаций врачей. Не исключено, что он улетит в Финляндию на два дня раньше команды, у Саши есть авиабилеты и на 25 октября, и на 27-е".

"Почему Большунов хочет прибыть на место сбора раньше остальных? Чтобы как можно быстрее начать привыкать к холодному воздуху, у него в первую неделю будет достаточно много ограничений по тренировкам", - добавил собеседник ТАСС. В группе Бородавко к олимпийскому сезону готовятся Большунов, Наталья Непряева, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко и Мария Истомина.

"Сейчас, думаю, Александр пока не тренируется, так как врачи ему прописали полный покой до того момента, как будут сняты швы", - заключил Бородавко.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22 начнется 26 ноября в финской Руке. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.