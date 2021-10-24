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Допинг в спорте

Новый генеральный директор РУСАДА должен быть избран до 6 декабря

Конкурс на эту должность будет открыт 25 октября, а его итоги будут подведены не позднее чем через шесть недель
Здание Российского антидопингового агентства Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Здание Российского антидопингового агентства
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Конкурс на должность генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет открыт 25 октября, а его итоги должны быть подведены не позднее чем через шесть недель. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России (АЮР), которая является одним из учредителей РУСАДА.

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Прием заявок завершится 15 ноября. После увольнения с поста генерального директора РУСАДА Юрия Гануса в августе 2020 года обязанности главы агентства исполняет Михаил Буханов. В августе 2021 года наблюдательный совет агентства продлил полномочия Буханова.

Сообщается, что конкурс по отбору кандидатов будет состоять из двух этапов. Вначале будут изучены их анкеты и документы для проверки на достоверность и соответствие квалификационным требованиям. На втором этапе потребуется пройти тестирование, а также собеседование с конкурсной комиссией.

Избранный генеральный директор РУСАДА будет представлять агентство в качестве единоличного исполнительного органа управления в России и за рубежом, взаимодействуя с органами власти, бизнесом, некоммерческими организациями и спортсменами. Одним из требований к кандидату на данный пост является отсутствие связи с профессиональным спортом во избежание конфликта интересов.

Отобранные комиссией кандидаты будут представлены для окончательного утверждения и принятия решения о назначении наблюдательному совету агентства и далее общему собранию членов.

РУСАДА в начале июня получило от Всемирного антидопингового агентства (WADA) план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, которого РУСАДА лишилось в декабре 2020 года после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). План должен быть реализован до середины декабря 2022 года.

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