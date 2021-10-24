Малафеев считает, что "Спартак" выглядит опасно перед матчем против "Зенита"

Матч между "Зенитом" и "Спартаком" состоится 24 октября в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене", начало игры - 19:00 мск. Перед встречей команды занимают второе и седьмое места в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 и 17 очков соответственно. Сине-бело-голубые по дополнительным показателям находятся ниже московского "Динамо", которое провело на одну игру больше. Перед встречей с красно-белыми питерцы потерпели три поражения подряд (два - в чемпионате России, одно - в Лиге чемпионов).

"Зенит" в целом выглядит неплохо, - сказал Малафеев. - Да, команда не набирает очки, есть три поражения подряд, и это немножко настораживает. Но в целом я не могу сказать, что есть какой-то кризис. Безусловно, отрицательное настроение присутствует в команде после поражений, и это невозможно игнорировать".

"Но "Зенит" - такая команда, которая не имеет права проигрывать столько матчей подряд. Команде нужен импульс, который можно получить в матче со "Спартаком", добившись результата", - отметил бывший вратарь сине-бело-голубых.

В матче против "Спартака" не сыграют полузащитники Далер Кузяев (дисквалификация) и Магомед Оздоев (травма), также под вопросом участие игроков группы атаки Малкома и Клаудиньо, которые получили повреждения во встрече группового турнира Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса" (0:1). "Безусловно, потери игроков отрицательно сказываются как на тактических действиях, так и на вариантах для ротации и усиления заменами, - признал собеседник агентства. - Если брать Малкома и Клаудиньо, в прошлом матче и в целом они демонстрировали хорошую игру, и их потеря может быть существенной. С другой стороны, появятся шансы показать себя у других игроков".

"Зенит" может обыграть "Спартак" за счет своего поля, потому что дома команда играет лучше, сильнее и агрессивнее, даже с учетом потери нескольких игроков "Зенит" все равно выглядит более мастеровитой командой. Результаты прошлых лет будут давить на "Спартак", который будет гипермотивирован. Такие противостояния между Питером и Москвой, "Зенитом" и "Спартаком" украшают чемпионат. "Спартак" действительно неплохо смотрится в последних матчах, команда выглядит опасно, и к матчу с ним нужно подготовиться", - резюмировал Малафеев.