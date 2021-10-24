Габдуллин назвал Федора Емельяненко лучшим гроссмейстером в единоборствах

Одного боя в России мало. Емельяненко нокаутировал Джонсона на турнире Bellator в Москве

В субботу Емельяненко нокаутом в первом раунде победил американца Тимоти Джонсона на турнире в Москве. Бой продолжался меньше двух минут.

"Победа Федора меня ничем не удивила, - сказал Габдуллин. - Сегодня мало спортсменов, которые могут так грамотно тактически строить план на бой, как он. Федор грамотно рассчитал свои силы, постоянно держал своего оппонента в напряжении и ждал его ошибки. Видно, что американцу было сложно разгуляться, Федор постоянно прессинговал его, результат вы видели - получился очень красивый нокаут".

Габдуллин отметил, что Емельяненко находится в хороших физических кондициях для своего возраста. "Вы видели сами, насколько хорошо он готов для своего возраста, это говорит о его профессионализме, - сказал глава Союза ММА России. - Федор - лучший гроссмейстер в ММА. Видно, как красиво он опережает соперника, умеет думать в бою. Каждый его шаг в бою максимально взвешенный".

Емельяненко 45 лет. В ММА на его счету 40 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.