Воронин: "Динамо" не возражало против включения Кудашова в тренерский штаб сборной России

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб "Динамо" не был против включения главного тренера команды Алексея Кудашова в тренерский штаб сборной России. Об этом журналистам рассказал президент и председатель совета директоров "Динамо" Виктор Воронин.

Кудашов, главный тренер ЦСКА Сергей Федоров, а также Сергей Гончар и Евгений Набоков вошли в тренерский штаб сборной России под руководством Алексея Жамнова, о чем было объявлено на пресс-конференции в ТАСС 18 октября.

"Прежде чем дать согласие, он [Кудашов] согласовал вопрос с акционерами и руководством клуба. Мы были не против того, что наш тренер вошел в штаб сборной, с двух точек зрения, - сказал Воронин. - Во-первых, приятно, что это предложили нашему тренеру, так как это поднимает авторитет динамовского движения. Во-вторых, на международных соревнованиях можно почерпнуть новые идеи, которые мы можем адекватно применить к основной и другим командам".

Кудашову 50 лет, с апреля 2021 года он является главным тренером московского "Динамо". Также тренировал подмосковный "Атлант", ярославский "Локомотив", петербургский СКА. Является рекордсменом по победам подряд в Континентальной хоккейной лиге (24 победы). В апреле 2018 года вошел в тренерский штаб сборной России, наставником которой был Илья Воробьев, в июле 2019-го сменил Воробьева, под его руководством национальной команде не удалось выступить на мировом первенстве 2020 года, поскольку оно было отменено из-за пандемии коронавируса, в июне того же года Кудашов покинул пост по собственному желанию.