Тарпищев: Кубок Кремля посетило на 50 тысяч человек меньше из-за ограничений

МОСКВА, 24 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисный "ВТБ Кубок Кремля" в Москве из-за антикоронавирусных ограничений заполняемости трибун посетило на 50 тысяч человек меньше, чем последний турнир до пандемии. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Как ранее рассказал Тарпищев, согласно требованию Роспотребнадзора, разрешено заполнять трибуны на матчах Кубка Кремля до 30% от вместимости.

"Ограничение посещаемости - это проблема, конечно, меня лично буквально "разорвали" с просьбами о билетах. Но нарушать установленные правила нельзя, - сказал Тарпищев. - Финансовые потери еще надо будет считать, но понятно, что надо исходить из посещаемости. В последний турнир до пандемии было порядка 67 тысяч посетителей за неделю, в этом году примерно на 50 тысяч меньше".

Кубок Кремля проходит с 16 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Призовой фонд турнира составляет $1,345 млн.