Гимнастка Мельникова стала серебряным призером чемпионата мира в вольных упражнениях

ТАСС, 24 октября. Россиянка Ангелина Мельникова завоевала серебряную медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике в вольных упражнениях. Соревнования проходят в японском Китакюсю.

Мельникова набрала 14,000 балла, ее соотечественница Владислава Уразова заняла четвертое место (13,700). Победительницей стала японка Маи Мураками (14,066), третье место заняла американка Лин Вон (13,833). После выступления Мураками Мельникова располагалась на первой строчке, но японская команда подала протест, который был удовлетворен, после чего Мураками получила дополнительные 0,100 балла и опередила Мельникову на 0,066 балла.

Мельниковой 21 год, на счету спортсменки серебряная медаль Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном многоборье, а также золотая медаль в командном многоборье, бронза в личном многоборье и в вольных упражнениях на Олимпиаде в Токио. Ранее на мировом первенстве в Японии Мельникова стала первой в личном многоборье и третьей - в опорном прыжке. Всего на чемпионатах мира спортсменка завоевала одну золотую, три серебряные и три бронзовые награды.

В рамках мирового первенства разыгрываются 12 комплектов наград. Соревнования завершатся 24 октября.