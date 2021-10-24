Мельникова заявила, что разочарована решением судей, лишивших ее золота чемпионата мира

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Российская гимнастка Ангелина Мельникова очень разочарована решением судей, которые не зачли ей поворот при исполнении вольных упражнений на чемпионате мира, что в итоге лишило ее возможности выиграть в Японии еще одну золотую медаль. Об этом Мельникова сообщила ТАСС.

Мельникова, ранее выигравшая золотую медаль чемпионата мира в личном многоборье и бронзу в опорном прыжке, в воскресенье стала второй в вольных упражнениях. Золото в этом виде гимнастического многоборья досталось японке Маи Мураками, которую судьи сначала поставили на второе место вслед за Мельниковой. Команда Японии тут же подала протест, который был оперативно удовлетворен, после чего Мураками получила дополнительные 0,100 балла и опередила Мельникову на 0,066.

"Мое разочарование очень велико, потому что мне судьи не дали полную базу, хотя у меня в жизни не было проблем с этим поворотом, который мне не засчитали. Мы подавали протест, но его не приняли", - сказала Мельникова.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике завершится 24 октября.