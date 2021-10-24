Юран считает, что победа "Спартака" над "Зенитом" станет сенсацией

Матч между "Зенитом" и "Спартаком" состоится 24 октября в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене", начало игры - 19:00 мск.

"В этом матче, на мой взгляд, фаворит - "Зенит", так как скамейка у Сергея Семака (главного тренера петербуржцев - прим. ТАСС) квалифицированнее, матч пройдет в Питере, и поддержка болельщиков будет на их стороне. За "Спартак" не сыграет центральный защитник Самюэль Жиго, это потеря, есть еще травмированные. Здесь преимущество на стороне питерцев", - сказал собеседник агентства.

В последний раз "Спартак" обыгрывал "Зенит" на его поле в сезоне-2011/12. "Если с 2012 года не выигрывали, [а сейчас победят], это действительно будет сенсация. К моему сожалению, это так. Два ведущих клуба страны, и победа одного над другим считается сенсацией, это тяжело воспринимать", - отметил он.

В таблице РПЛ "Зенит" занимает второе место, набрав 23 очка, "Спартак" идет седьмым с 17 очками. В среду петербуржцы дома в матче группового этапа Лиги чемпионов проиграли итальянскому "Ювентусу" (0:1), москвичи в тот же день в рамках группового турнира Лиги Европы на своем поле уступили английскому "Лестеру" (3:4), ведя по ходу первого тайма со счетом 2:0.

"Накануне дерби команды неудачно провели еврокубковые матчи. Если с "Зенитом" был несчастный случай, пропустили гол на 86-й минуте, то "Спартак" - это, конечно… Так домашние игры с англичанами проводить нельзя. Первый тайм идеальный был, а во втором соперник перехитрил, перейдя на быстрые атаки. Вот здесь "Спартак" почему-то не доигрывал, если бы доигрывал, довел бы до логического завершения и победил", - сказал Юран.

Шанс "Спартака" в стопроцентной реализации

Футболисты "Зенита" Малком и Клаудиньо получили повреждения в игре с "Ювентусом". "Если брать в игровом плане, объективно, мне тяжело это произносить, потому что я играл в "Спартаке", но я пока не понимаю, за счет чего он может обыграть "Зенит". Да, у них могут не сыграть два бразильца, но есть игроки сборной, достаточно неплохая скамейка", - отметил Юран.