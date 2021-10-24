Родионенко: судьи отняли у Мельниковой золото чемпионата мира в вольных упражнениях

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко крайне расстроена решением судей, не засчитавших Ангелине Мельниковой один элемент в вольных упражнениях и лишивших тем самым ее золота чемпионата мира. Об этом Родионенко сообщила ТАСС.

Мельникова, ранее выигравшая золотую медаль чемпионата мира в личном многоборье и бронзу в опорном прыжке, в воскресенье стала второй в вольных упражнениях (14,000 балла). Золото в этом виде гимнастического многоборья досталось японке Маи Мураками (14,066), которую судьи сначала поставили на второе место вслед за Мельниковой. Команда Японии тут же подала протест, который был оперативно удовлетворен, после чего Мураками получила дополнительные 0,10 балла и опередила Мельникову на 0,066.

"Судьи не засчитали этот элемент, и наши тренеры оперативно подали протест, который был отклонен, - заметила Родионенко. - Доказывать что-либо сейчас бесполезно. У нее отняли золото, что тут говорить, ведь тот неучтенный элемент стоил 0,1 балла, что давало Мельниковой возможность стать первой. У меня нет слов после всего этого".

Сама Мельникова сразу после окончания соревнований заявила ТАСС, что очень расстроена решением судей, не засчитавших ей один из поворотов.

Еще одна российская гимнастка Владислава Уразова заняла четвертое место в финале вольных упражнений. Чемпионат мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю завершится 24 октября.