Гимнастка Мельникова заявила, что завершившийся сезон стал самым успешным в ее карьере

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Чемпионка мира и Олимпийских игр по спортивной гимнастике россиянка Ангелина Мельникова считает завершившийся сезон самым успешным для себя, хотя серебряная медаль чемпионата мира в вольных упражнениях в Японии ее очень расстроила. Об этом Мельникова сообщила ТАСС.

На чемпионате мира в японском Китакюсю Мельникова выиграла золото в личном многоборье, бронзу в опорном прыжке и серебро в вольных упражнениях, которыми она завершала выступления в текущем сезоне. Золото в этом виде гимнастического многоборья досталось японке Маи Мураками, которую судьи сначала поставили на второе место вслед за Мельниковой. Команда хозяев подала протест, который был удовлетворен, после чего Мураками получила дополнительные 0,10 балла и опередила Мельникову на 0,066 балла.

"Этот сезон для меня был счастливым и радостным, хотя я сейчас очень расстроена из-за вольных упражнений. Да, в целом сезон крутой, лучше, наверное, не бывает", - считает Мельникова.

Золото ЧМ-2021 стало для 21-летней российской гимнастки первой наградой такого достоинства в карьере. На Олимпиаде в Токио Мельникова выиграла золотую медаль в командном первенстве и две бронзовые награды (в личном многоборье и вольных упражнениях). На апрельском чемпионате Европы в швейцарском Базеле она стала первой в упражнениях на брусьях, второй - в личном многоборье и вольных упражнениях, третьей - в опорном прыжке.