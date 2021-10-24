Родионенко: чемпионат мира в Японии стал для российских гимнастов турниром на выживание

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Чемпионат мира по спортивной гимнастике, который проходил в японском Китакюсю спустя 2,5 месяца после Олимпийских игр, стал турниром на выживание для российских спортсменов. Такое мнение ТАСС высказала старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

Сборная России по спортивной гимнастике заняла пятую строчку в итоговом медальном зачете на прошедшем мировом первенстве, завоевав одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды. Первое место заняли представители Китая (5-1-2), второе - Японии (2-5-1), третье - Италии (1-2-1), четвертое - США (1-1-3).

"Придавать серьезное значение этому чемпионату мира мы не будем, потому что это был турнир на выживание как для российских спортсменов, так и для многих иностранцев, - заметила Родионенко. - Ту же Ангелину Мельникову я очень просила, чтобы она смогла собрать последние силы. Ей, опытной, было очень трудно войти в форму, а про молодых и вообще говорить не приходится. Хотя и в таких условиях в женской программе мы на этом турнире выступили весьма успешно".

Единственное золото чемпионата мира российской сборной принесла олимпийская чемпионка Игр в Токио 21-летняя Мельникова, россиянка была лучшей в личном многоборье. Золотая медаль мирового первенства стала для нее первой в карьере. Также на прошедшем чемпионате мира в Японии она стала второй в вольных упражнениях и третьей в опорном прыжке. Бронзовую награду в упражнениях на кольцах завоевал 20-летний Григорий Климентьев, для которого эта награда стала первой на чемпионатах мира.

"Повторю, этот турнир у нас не стоял во главе угла, все было брошено на Олимпийские игры. Ну а в следующем году акценты будут расставлены как всегда вначале на чемпионат Европы, а потом - на мировое первенство. Но говорить об этом чемпионате мира, что он был для нас не важен, тоже нельзя. Мы попробовали молодых гимнастов, для которых этот турнир стал первым серьезным стартом в карьере, и теперь будем делать соответствующие выводы", - добавила собеседница ТАСС.

"Мне до сих пор не понятно, почему чемпионат мира решили провести всего через два с небольшим месяца после Олимпиады, и никто не взял в расчет все связанные с пандемией карантинные проблемы. Спортсмены перед каждым сбором сначала вынуждены были сидеть в изоляции в своих номерах, да и десятидневный карантин в начале сентября перед награждением также добавил сложности в подготовке к чемпионату мира", - заключила Родионенко.