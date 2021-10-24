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КХЛ

"Салават Юлаев" обыграл "Локомотив" в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 4:3 после серии буллитов

ТАСС, 24 октября. Уфимский "Салават Юлаев" дома обыграл ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 2 098 зрителей и завершилась со счетом 4:3 после серии буллитов.

В составе победителей в основное время заброшенными шайбами отметились Павел Коледов (45-я минута), Сергей Шмелев (57) и Теему Хартикайнен (59). У проигравших отличились Рид Буше (17), Павел Красковский (21) и Артур Каюмов (56). Победный буллит реализовал Сакари Маннинен.

Ярославский клуб второй раз в сезоне уступил "Салавату Юлаеву", ранее "Локомотив" проиграл уфимцам со счетом 2:3 в овертайме.

"Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав после 21 матча 25 очков, "Салават Юлаев", одержавший четвертую победу подряд, располагается на третьем месте на Востоке, имея в активе 34 очка в 22 играх. В следующем матче ярославская команда 26 октября в гостях сыграет с московским "Динамо", "Салават Юлаев" в этот же день примет череповецкую "Северсталь".

В другом матче игрового дня хабаровский "Амур" дома обыграл минское "Динамо" со счетом 3:0, новосибирская "Сибирь" на своем льду оказалась сильнее челябинского "Трактора" (2:0), а "Северсталь" в гостях переиграла "Барыс" из Нур-Султана (5:1).

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