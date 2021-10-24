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Футбол в России

"Ахмат" обыграл "Урал" в матче 12-го тура РПЛ

Встреча в Грозном завершилась со счетом 1:0

ГРОЗНЫЙ, 24 октября. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" победил екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0 в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном на стадионе "Ахмат-Арена".

Мяч забил Сенин Себаи (71-я минута). Это первый гол нападающего в нынешнем розыгрыше РПЛ.

"Ахмат" поднялся на 10-е место в таблице, набрав 15 очков. "Урал" проиграл второй матч подряд и остался на последнем, 16-м месте с 9 очками. Следующий матч "Ахмат" проведет на выезде против "Уфы" 31 октября, "Урал" в этот же день сыграет в гостях с подмосковными "Химками".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Динамо1272320-1223
2Зенит1172223-1423
3ЦСКА1272317-923
4Краснодар1263322-1121
5Сочи1170417-1221
6Локомотив1146115-1018
7Спартак1152413-1017
8Крылья Советов1251615-1616
9Рубин1244416-1416
10Ахмат1250712-1815
11Нижний Новгород1242613-1914
12Ростов1233619-2312
13Арсенал1233614-2412
14Химки1225511-1911
15Уфа1224613-1910
16Урал122375-159

 

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