"Ахмат" обыграл "Урал" в матче 12-го тура РПЛ

ГРОЗНЫЙ, 24 октября. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" победил екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0 в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном на стадионе "Ахмат-Арена".

Мяч забил Сенин Себаи (71-я минута). Это первый гол нападающего в нынешнем розыгрыше РПЛ.

"Ахмат" поднялся на 10-е место в таблице, набрав 15 очков. "Урал" проиграл второй матч подряд и остался на последнем, 16-м месте с 9 очками. Следующий матч "Ахмат" проведет на выезде против "Уфы" 31 октября, "Урал" в этот же день сыграет в гостях с подмосковными "Химками".