"Ахмат" обыграл "Урал" в матче 12-го тура РПЛ

ГРОЗНЫЙ, 24 октября. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" победил екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0 в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном на стадионе "Ахмат-Арена".
Мяч забил Сенин Себаи (71-я минута). Это первый гол нападающего в нынешнем розыгрыше РПЛ.
"Ахмат" поднялся на 10-е место в таблице, набрав 15 очков. "Урал" проиграл второй матч подряд и остался на последнем, 16-м месте с 9 очками. Следующий матч "Ахмат" проведет на выезде против "Уфы" 31 октября, "Урал" в этот же день сыграет в гостях с подмосковными "Химками".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Динамо
|12
|7
|2
|3
|20-12
|23
|2
|Зенит
|11
|7
|2
|2
|23-14
|23
|3
|ЦСКА
|12
|7
|2
|3
|17-9
|23
|4
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|22-11
|21
|5
|Сочи
|11
|7
|0
|4
|17-12
|21
|6
|Локомотив
|11
|4
|6
|1
|15-10
|18
|7
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|13-10
|17
|8
|Крылья Советов
|12
|5
|1
|6
|15-16
|16
|9
|Рубин
|12
|4
|4
|4
|16-14
|16
|10
|Ахмат
|12
|5
|0
|7
|12-18
|15
|11
|Нижний Новгород
|12
|4
|2
|6
|13-19
|14
|12
|Ростов
|12
|3
|3
|6
|19-23
|12
|13
|Арсенал
|12
|3
|3
|6
|14-24
|12
|14
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-19
|11
|15
|Уфа
|12
|2
|4
|6
|13-19
|10
|16
|Урал
|12
|2
|3
|7
|5-15
|9