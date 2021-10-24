"Химки" рассматривают кандидатуру Юрана на пост главного тренера

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Химки" рассматривает кандидатуры Рашида Рахимова и Сергея Юрана на пост главного тренера команды. Об этом ТАСС сообщил источник.

Ранее портал "Рейтинг букмекеров" сообщил о том, что нынешний главный тренер команды Игорь Черевченко покинет свой пост. "Клуб рассматривает кандидатуры Юрана и Рахимова, учитывая то, что большинству игроков команды знакомы методы работы обоих специалистов", - сообщил источник.

Юран возглавлял "Химки" в 2008 году, сумев сохранить команду в премьер-лиге, но покинул клуб после окончания срока действия контракта. Во второй раз он возглавил подмосковный клуб в январе 2020 года. Под его руководством команда вышла в том году в финал Кубка России, где уступила "Зениту", в августе "Химки" объявили о прекращении сотрудничества с Юраном. В настоящее время он возглавляет клуб Олимп - Футбольной национальной лиги "СКА-Хабаровск", занимающий шестое место в первенстве.

Юран сообщил ТАСС, что не комментирует данную информацию. Комментарием Рахимова ТАСС пока не располагает.

По информации ТАСС, еще одним кандидатом является главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов. При этом Российский футбольный союз не намерен его отпускать или допускать совмещение.

В нынешнем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги "Химки" занимают 14-е место после 12 матчей.