Скандальная точка. Российских гимнастов лишили второго места по итогам чемпионата мира

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Команда России по спортивной гимнастике имела все шансы завоевать второе место в неофициальном медальном зачете чемпионата мира в Японии, однако спорное решение жюри не принимать протест на не засчитанный судьями элемент в вольных упражнениях Ангелины Мельниковой переместило россиян на пятую позицию. С вердиктом судей уже выразили категорическое несогласие как сама гимнастка, так и старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

Сборная России по спортивной гимнастике заняла пятую строчку в итоговом медальном зачете, отечественные гимнасты завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды. Первое место заняли представители Китая (5-1-2), второе - Японии (2-5-1), третье - Италии (1-2-1), четвертое - США (1-1-3). В последний день турнира были разыграны медали в женских вольных упражнениях, где изначально первое место занимала Мельникова, однако после удовлетворенного протеста японской команды ее представительница Маи Мураками переместилась со второй позиции на первую. Если бы жюри не пошло навстречу хозяевам соревнований, то команда России даже с учетом своего отклоненного протеста на низкую оценку Мельниковой стала бы второй (2-0-2), оттеснив японцев на третье место в общем зачете.

"Мое разочарование очень велико, потому что мне судьи не дали полную базу, хотя у меня в жизни не было проблем с этим поворотом, который мне не засчитали. Мы подавали протест, но его не приняли", - сказала ТАСС Мельникова сразу после окончания соревнований.

"Судьи не засчитали этот элемент, и наши тренеры оперативно подали протест, который был отклонен, - заявила ТАСС Родионенко. - Доказывать что-либо сейчас бесполезно. У нее отняли золото, что тут говорить, ведь тот неучтенный элемент стоил 0,1 балла, что давало Мельниковой возможность стать первой. У меня нет слов после всего этого".

В итоге единственное золото чемпионата мира в копилку российской сборной принесла олимпийская чемпионка Игр в Токио 21-летняя Мельникова - гимнастка была лучшей в личном многоборье. Золотая медаль мирового первенства стала для нее первой в карьере. Также на прошедшем чемпионате мира в Японии она стала второй в вольных упражнениях и третьей в опорном прыжке. Бронзовую награду в упражнениях на кольцах завоевал 20-летний Григорий Климентьев, для которого эта награда стала первой на чемпионатах мира.

Олимпиада во главе угла

"Придавать серьезного значения этому чемпионату мира мы не будем, потому что это был турнир на выживание как для российских спортсменов, так и для многих иностранцев, - заметила Родионенко. - Ту же Ангелину Мельникову я очень просила, чтобы она смогла собрать последние силы. Ей, опытной, было очень трудно войти в форму, а про молодых и вообще говорить не приходится. Хотя и в таких условиях в женской программе мы на этом турнире выступили весьма успешно".