Мадридский "Реал" обыграл "Барселону" в матче чемпионата Испании

ТАСС, 24 октября. Мадридский "Реал" победил "Барселону" со счетом 2:1 в матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

В составе победителей мячи забили Давид Алаба (32-я минута) и Лукас Васкес (90+4). У проигравших отличился Серхио Агуэро (90+7). Хорватский полузащитник Лука Модрич провел 400-й матч в составе мадридской команды. Алаба и Агуэро забили первые мячи за свои клубы.

"Реал" в четвертый раз подряд обыграл "Барселону", продлив серию без поражений в очных встречах до пяти матчей. Последний раз "Барселона" побеждала "Реал" 3 марта 2019 года (1:0). Прошедший в воскресенье матч стал 247-м в истории противостояния двух команд. "Реал" выиграл Эль-Классико в 99-й раз, у "Барселоны" 96 побед, остальные встречи завершились вничью.

Впервые с 2007 года Эль-Классико прошло без выступавшего за "Барселону" Лионеля Месси. Аргентинец принял участие в 45 матчах против "Реала". По этому показателю он делит первое место с бывшим капитаном "Реала" Серхио Рамосом. Летом Месси и Рамос перешли в ПСЖ.

Благодаря победе "Реал" возглавил турнирную таблицу, набрав 20 очков в девяти матчах. "Барселона" расположилась на восьмом месте с 15 очками в девяти встречах. Следующий матч "Реал" проведет дома 27 октября против "Осасуны", "Барселона" в этот же день сыграет на выезде против "Райо Вальекано".