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Футбол в России

Дзюба повторил рекорд Веретенникова по числу голов в чемпионатах России

В воскресенье форвард "Зенита" забил свой 143-й мяч в премьер-лиге
Артем Дзюба Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Артем Дзюба
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Нападающий "Зенита" Артем Дзюба вышел в лидеры списка лучших бомбардиров в истории чемпионатов России, он делит первое место с Олегом Веретенниковым.

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В воскресенье Дзюба с пенальти отличился в матче со "Спартаком" (7:1), это его 143-й гол в национальных первенствах.

На третьем месте в списке Александр Кержаков (139), закончивший карьеру в 2017 году.

Дзюба большую часть голов забил за петербургский клуб, также он выступал за "Спартак", томскую "Томь", "Ростов" и тульский "Арсенал". 33-летний форвард является трехкратным чемпионом России, трижды серебряным и дважды бронзовым призером национальных первенств. Он трижды побеждал в Кубке России и четыре раза в матче за Суперкубок России. Дзюба дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России и дважды - лучшим ассистентом.

Веретенников большую часть карьеры провел в "Роторе", трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата, в 1995 году установил рекорд по количеству голов за один сезон первенства страны (25).

Теги
Российский футболДзюба, Артем Сергеевич
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