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Футбол в России

Витория отказался говорить по поводу своей возможной отставки после разгрома от "Зенита"

"Спартак" проиграл санкт-петербургскому клубу со счетом 1:7

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Главный тренер "Спартака" Руй Витория не стал отвечать на вопрос по поводу возможной отставки после разгрома от "Зенита". Об этом он рассказал журналистам.

"Спартак" уступил "Зениту" в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги со счетом 1:7.

"Я не стану это комментировать. Если есть вопросы по игре, я на них отвечу", - сказал португалец.

"Бывают сложные моменты, но именно в них нужно признать ошибки, но не делать такого рода заявления", - добавил он.

В следующем туре московский клуб 30 октября примет "Ростов".

Теги
Российский футболВитория, Руй
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