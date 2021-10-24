Витория отказался говорить по поводу своей возможной отставки после разгрома от "Зенита"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Главный тренер "Спартака" Руй Витория не стал отвечать на вопрос по поводу возможной отставки после разгрома от "Зенита". Об этом он рассказал журналистам.

"Спартак" уступил "Зениту" в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги со счетом 1:7.

"Я не стану это комментировать. Если есть вопросы по игре, я на них отвечу", - сказал португалец.

"Бывают сложные моменты, но именно в них нужно признать ошибки, но не делать такого рода заявления", - добавил он.

В следующем туре московский клуб 30 октября примет "Ростов".