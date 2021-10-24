В "Спартаке" заявили, что не обсуждают отставку Витории после разгрома от "Зенита"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Разговоров об отставке главного тренера футбольного клуба "Спартак" Руя Витории на данный момент в руководстве команды нет. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе красно-белых.

"Спартак" уступил "Зениту" в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги со счетом 1:7.

"Слухи об отставке тренерского штаба не соответствуют действительности. Клуб не принимал таких решений, сам Руй на пресс-конференции также ответил на этот вопрос отрицательно, - говорится в заявлении. - Безусловно, это очень тяжелое поражение, за которое нам всем стыдно перед болельщиками и друг перед другом. Но об отставке речи нет, Витория и команда будут вместе работать над тем, чтобы исправить ситуацию".